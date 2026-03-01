कर्नाटक में बढ़ गए बाघ-हाथी, वन क्षेत्र अनुपात घटना चिंताजनक

कर्नाटक Karnataka सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में बाघ और हाथियों Tiger and Elephant की संख्या बढ़ी है, जबकि वन क्षेत्र में कमी आई है। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष Human-Wildlife Conflict की घटनाएं बढऩे की आशंका भी जताई गई है। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि 1972 में बड़ीपुर राष्ट्रीय उद्यान में केवल 12 बाघ थे, जबकि अब उनकी संख्या बढकऱ करीब 175 हो गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि जानवरों की बढ़ती संख्या के अनुपात में नहीं हो रही है, बल्कि जंगलों का क्षेत्र घटा है और सरकार उन्हें बचाने के लिए प्रयास कर रही है।