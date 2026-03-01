13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

कर्नाटक में बढ़ गए बाघ-हाथी, वन क्षेत्र अनुपात घटना चिंताजनक

वन क्षेत्र में वृद्धि जानवरों की बढ़ती संख्या के अनुपात में नहीं हो रही है, बल्कि जंगलों का क्षेत्र घटा है और सरकार उन्हें बचाने के लिए प्रयास कर रही है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Mar 13, 2026

मानव-वन्यजीव संघर्ष

-मानव-वन्यजीव संघर्ष बढऩे की आशंका

कर्नाटक Karnataka सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में बाघ और हाथियों Tiger and Elephant की संख्या बढ़ी है, जबकि वन क्षेत्र में कमी आई है। इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष Human-Wildlife Conflict की घटनाएं बढऩे की आशंका भी जताई गई है। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि 1972 में बड़ीपुर राष्ट्रीय उद्यान में केवल 12 बाघ थे, जबकि अब उनकी संख्या बढकऱ करीब 175 हो गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि जानवरों की बढ़ती संख्या के अनुपात में नहीं हो रही है, बल्कि जंगलों का क्षेत्र घटा है और सरकार उन्हें बचाने के लिए प्रयास कर रही है।

मंत्री ने बताया कि बंडीपुर Bandipur में वन्यजीवों की कैरीइंग कैपेसिटी (धारण क्षमता) को लेकर विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। यह जानकारी उन्होंने विपक्ष के नेता आर. अशोक के सवाल के जवाब में दी, जिसमें पूछा गया था कि सफारी पर रोक लगाने से क्या मानव-वन्यजीव संघर्ष कम हुआ है।

सफारी पर रोक से 6-8 करोड़ का नुकसान

सरकार ने नवंबर 2025 में बड़ीपुर और नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान Bandipur and Nagarhole National Parks में लगातार हमलों के बाद सफारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि, पिछले महीने इस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया गया। खंड्रे ने कहा कि सफारी बंद होने से पर्यटन और स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हुई तथा करीब 6 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन यह निर्णय लोगों की जान बचाने के लिए लिया गया था।

संघर्ष वाले 100 किमी क्षेत्र में निगरानी

उन्होंने बताया कि बंड़ीपुर का कुल परिधि क्षेत्र 314 किमी है, जिसमें से करीब 100 किमी क्षेत्र मानव-वन्यजीव संघर्ष का जोन है। यहां 25 एंटी-पोचिंग कैंप स्थापित किए गए हैं और चौबीसों घंटे गश्त की जा रही है। साथ ही कमांड सेंटर, ड्रोन कैमरे और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

हाथियों के हमले भी बढ़े

मंत्री ने बताया कि हाथियों के हमले बढऩे के कई कारण हैं, जिनमें हाथियों की बढ़ती संख्या और विकास कार्यों जैसे एक्सप्रेसवे के कारण हाथी कॉरिडोर का खंडित होना शामिल है। सरकार 201 करोड़ रुपए की लागत से 116 किमी रेलवे बैरिकेड लगा रही है। इसके अलावा टेंटेकल फेंसिंग, हाथी टास्क फोर्स और तेंदुआ टास्क फोर्स जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Mar 2026 07:02 pm

Published on:

13 Mar 2026 07:01 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / कर्नाटक में बढ़ गए बाघ-हाथी, वन क्षेत्र अनुपात घटना चिंताजनक

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

काउंसलिंग खत्म, फिर भी 783 मेडिकल पीजी सीटों के लिए कोई दावेदार नहीं

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केइए) ने इस वर्ष 4,773 पीजी मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित की थी।
बैंगलोर

AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए कर्नाटक सरकार की पहल, रिस्पॉन्सिबल Artificial Intelligence कमेटी का गठन

Artificial Intelligence
समाचार

सात गांवों की सरकारी स्कूलों के विलय का विरोध

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन
बैंगलोर

51 हजार अतिथि शिक्षकों को नवंबर से वेतन नहीं, सरकार से जल्द भुगतान की मांग

हजारों शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझने पर मजबूर
बैंगलोर

‘सिलेंडर नहीं तो खाना छोड़ दो’: खाद्य मंत्री के बयान पर मचा बवाल, विपक्ष ने बताया ‘शर्मनाक’

KH Muniyappa
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.