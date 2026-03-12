51 हजार अतिथि शिक्षकों को नवंबर से वेतन नहीं, सरकार से जल्द भुगतान की मांग

इस बीच शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. निरंजनाराध्य वी.पी. ने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या से अतिथि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए तुरंत धनराशि जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों की शिक्षा में अतिथि शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीन महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिलने से उनके लिए जीवन यापन करना कठिन हो गया है। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ेगा।