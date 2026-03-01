स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, रैपर की पहचान और अब पीएम पद के दावेदार

शाह ने वर्ष 2016 से 2018 के बीच इस संस्थान से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग structural engineering में एम. टेक किया। संस्थान के उप कुलसचिव और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर श्रेयस ए. वी. ने उन्हें एक शांत, अनुशासित और मेहनती छात्र के रूप में याद करते हुए कहा कि उस बैच में नेपाल के तीन छात्र थे और शाह ने विदेशी छात्र कोटे के तहत प्रवेश लिया था। पढ़ाई में वे काफी अच्छे थे और उनका सीजीपीए 9 से अधिक था। श्रेयस के अनुसार शाह पढ़ाई को लेकर बेहद गंभीर रहते थे और अक्सर अपने विषय से जुड़े सवाल लेकर उनके पास आते थे।