उम्र बनी दीवार, पहली कक्षा में दाखिले की गुहार

एक और अभिभावक ने कहा, नए नियम से पहले पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 5 वर्ष 10 महीने से 6 वर्ष के बीच थी। अब, अगर बच्चे 5-6 दिन कम भी हो जाते हैं, तो दाखिला मिलने का कोई इंतजाम नहीं है। कई ऐसे बच्चे भी हैं, जो केवल एक दिन के कारण दाखिले से वंचित रह जाएंगे। नवंबर और दिसंबर में पैदा हुए बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। हमारी मांग है कि तीन वर्ष की प्री-प्राइमरी पढ़ाई पूरी कर चुके सभी बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिले और वो भी दाखिले की अंतिम तिथि से पहले।