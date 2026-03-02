स्कूलों के विलय के विरोध में छात्रों-अभिभावकों का प्रदर्शन

संगठन के राज्य Karnataka कोषाध्यक्ष सुभाष ने कहा, सरकार केपीएस-मैग्नेट योजना के नाम पर ग्राम पंचायत स्तर पर एक स्कूल बनाए जाने की बात कह रही है, लेकिन विलय के नाम पर 40,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। चिक्कनाळु क्षेत्र के इन दोनों स्कूलों में 30 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और यदि स्कूल बंद हुए तो उन्हें शहर के चिप्पिनकट्टे स्थित हाईस्कूल में भेजा जाएगा।