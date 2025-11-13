एआइडीएसओ ने 6,000 नए पब्लिक स्कूल खोलने की योजना का किया विरोध

एआइडीएसओ मैसूरु जिला सचिव नितिन ने कहा कि इससे ग्रामीण और गरीब बच्चों की शिक्षा पर असर, बालिकाओं में ड्रॉपआउट बढ़ोतरी, और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मांग की कि सरकार यह योजना तुरंत वापस ले और हर सरकारी स्कूल को शिक्षकों और संसाधनों से मजबूत करे। सुधारों के नाम पर स्कूल बंद नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।