एआइडीएसओ ने 6,000 नए पब्लिक स्कूल खोलने की योजना का किया विरोध

अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन (एआइडीएसओ) ने राज्य Karnataka सरकार द्वारा कर्नाटक में 6,000 नए कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) खोलने की योजना का कड़ा विरोध किया है।
एआइडीएसओ AIDSO ने आरोप लगाया कि यह योजना मौजूदा सरकारी स्कूलों को मिलाने और बंद करने की कोशिश है।
एआइडीएसओ मैसूरु जिला सचिव नितिन ने कहा कि इससे ग्रामीण और गरीब बच्चों की शिक्षा पर असर, बालिकाओं में ड्रॉपआउट बढ़ोतरी, और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने मांग की कि सरकार यह योजना तुरंत वापस ले और हर सरकारी स्कूल को शिक्षकों और संसाधनों से मजबूत करे। सुधारों के नाम पर स्कूल बंद नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।