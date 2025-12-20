बेल्ट-पाइप से पिटाई, आंखों में मिर्च पाउडर: दिव्यांग नाबालिग के साथ की क्रूरता की हदें पार

यह जघन्य घटना तीन महीने पहले की बताई जा रही है, लेकिन हाल ही में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्कूल के लॉबी में अन्य बच्चे फर्श पर बैठे हैं, जबकि अक्षय इंदुलकर प्लास्टिक पाइप से बच्चे पर वार कर रहे हैं। बच्चा दर्द से कराह रहा है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हमलावर नहीं रुकते। बच्चे के पैर दबाकर रखे जाते हैं और पिटाई जारी रहती है। अक्षय की पत्नी भी इसमें शामिल दिख रही हैं, जो मिर्च पाउडर फेंकती नजर आ रही हैं।