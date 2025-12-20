‘असम लगभग भारत से अलग हो गया था’, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ऐसा क्यों कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पहले कांग्रेस सरकार ने असम और नॉर्थईस्ट को विकास से दूर रखने का पाप किया था, और देश को इसकी एकता, सुरक्षा और अखंडता के मामले में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कांग्रेस सरकार के दौरान, हिंसा का दौर दशकों तक फला-फूला। सिर्फ़ 10-11 सालों में, हम इसे खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। नॉर्थईस्ट के जो ज़िले हिंसा प्रभावित माने जाते थे, वे आज एस्पिरेशनल ज़िलों के तौर पर डेवलप हो रहे हैं।”