सड़क पर बच्चों पर हमला: 5 साल के बच्चे को मारी लात, लड़की को बाइक से कुचलने की कोशिश, CCTV में कैद हुई वारदात

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के थ्यागराजनगर इलाके में बच्चों पर बिना उकसावे के हमले की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने सड़क पर खेल रहे बच्चों को निशाना बनाया, जिसकी CCTV फुटेज वायरल हो गई है। मुख्य घटना 14 दिसंबर की है, जब 5 साल का बच्चा नीव जैन बैडमिंटन खेल रहा था। आरोपी रंजन ने अचानक दौड़कर बच्चे की पीठ पर जोरदार लात मारी, जिससे वह गिर पड़ा और घायल हो गया। बच्चे को भौंह के ऊपर खून बहना शुरू हो गया और हाथ-पैरों में छिल गई।