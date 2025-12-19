सड़क पर बच्चों पर हमला: 5 साल के बच्चे को मारी लात, लड़की को बाइक से कुचलने की कोशिश, CCTV में कैद हुई वारदात

बेंगलुरु न्यूज
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के थ्यागराजनगर इलाके में बच्चों पर बिना उकसावे के हमले की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति ने सड़क पर खेल रहे बच्चों को निशाना बनाया, जिसकी CCTV फुटेज वायरल हो गई है। मुख्य घटना 14 दिसंबर की है, जब 5 साल का बच्चा नीव जैन बैडमिंटन खेल रहा था। आरोपी रंजन ने अचानक दौड़कर बच्चे की पीठ पर जोरदार लात मारी, जिससे वह गिर पड़ा और घायल हो गया। बच्चे को भौंह के ऊपर खून बहना शुरू हो गया और हाथ-पैरों में छिल गई।
CCTV जांच में पता चला कि आरोपी ने 13 दिसंबर को भी दो अलग-अलग घटनाओं में छोटी लड़कियों को निशाना बनाया। एक फुटेज में वह पीछे से आकर एक लड़की के सिर पर कोहनी से वार करता दिखा। दूसरी क्लिप में वह बाइक चलाते हुए एक अन्य लड़की को कुचलने की कोशिश करता नजर आया, हालांकि लड़की बच गई। ये सभी घटनाएं थ्यागराजनगर की सड़कों पर हुईं और पास की इमारतों में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गईं।
आरोपी रंजन करीब 35 साल का अविवाहित व्यक्ति है, जो इलाके में ही रहता है। पुलिस और परिवार के अनुसार वह मानसिक रूप से अस्थिर है और मनोचिकित्सक के इलाज के अधीन है। वह अक्सर अकेला रहता है और परिवार से भी कम बात करता है। पहले उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन इलाके में लोगों को गाली देने और हमला करने की शिकायतें थीं। कुछ रिपोर्ट्स में उसे पूर्व जिम ट्रेनर बताया गया है।
बच्चे की मां दीपिका जैन ने घटना के दिन ही शिकायत दर्ज कराई। शुरू में गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (NCR) दर्ज हुई, लेकिन कोर्ट की अनुमति के बाद बनशंकरी पुलिस ने FIR दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन परिवार द्वारा मेडिकल रिकॉर्ड पेश करने पर उसे स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया गया। पुलिस जांच जारी रखे हुए है और मेडिकल इतिहास की पड़ताल कर रही है।
यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। कई यूजर्स ने बच्चों की सड़क पर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। थ्यागराजनगर जैसे रिहायशी इलाकों में ऐसी घटनाएं बच्चों के खेलने की आजादी पर सवाल उठा रही हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
