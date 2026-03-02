मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए ‘सॉफ्ट रिलीज सेंटर’ जल्द

वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के अनुसार वन विभाग के अधिकारी सॉफ्ट रिलीज सेंटर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। केंद्र स्थापित होने के बाद उपद्रवी जंगली हाथियों को पकड़कर वहां स्थानांतरित किया जाएगा। विभाग ने इस केंद्र को भद्रा वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। योजना के अनुसार पकड़े गए हाथियों को लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के घेरे में कुछ महीनों तक रखा जाएगा और बाद में चरणबद्ध तरीके से जंगल में छोड़ा जाएगा।