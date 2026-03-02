1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

निजी अस्पतालों को अग्रिम भुगतान के बिना भी उपचार देना होगा : स्वास्थ्य मंत्री

-रेबीज मुक्त कर्नाटक और सर्पदंश नियंत्रण के लिए राज्य कार्ययोजना शुरू रेबीज और सर्पदंश Rabies and snakebite के मामलों में निजी अस्पतालों को भी बिना अग्रिम भुगतान लिए तत्काल उपचार उपलब्ध कराना होगा। यह बातें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत सर्पदंश रोकथाम एवं नियंत्रण तथा रेबीज मुक्त [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Mar 01, 2026

रेबीज

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत सर्पदंश रोकथाम एवं नियंत्रण तथा रेबीज मुक्त कर्नाटक राज्य कार्ययोजना का शुभारंभ किया।

-रेबीज मुक्त कर्नाटक और सर्पदंश नियंत्रण के लिए राज्य कार्ययोजना शुरू

रेबीज और सर्पदंश Rabies and snakebite के मामलों में निजी अस्पतालों को भी बिना अग्रिम भुगतान लिए तत्काल उपचार उपलब्ध कराना होगा। यह बातें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत सर्पदंश रोकथाम एवं नियंत्रण तथा रेबीज मुक्त कर्नाटक राज्य कार्ययोजना का शुभारंभ करने के बाद कही।

शून्य तक लाने का लक्ष्य

मंत्री ने बताया कि वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य की कार्ययोजना के तहत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, तालुक और जिला अस्पतालों में एंटी-रेबीज वैक्सीन तथा रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दवाओं का पर्याप्त भंडारण रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर संयुक्त समितियों का गठन किया गया है।

अधिसूचित बीमारी की सूची में शामिल

विभिन्न सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से इस योजना को लागू किया जाएगा। विषैले सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए भी विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई इस योजना के तहत वर्ष 2024 में सर्पदंश के सभी मामलों को अधिसूचित बीमारी की सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्पदंश के मामलों में भी मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। निजी अस्पतालों को बिना अग्रिम राशि लिए तत्काल जीवन रक्षक उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दवाओं की उपलब्धता, चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण और जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु और विकलांगता को प्रभावी रूप से कम किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Mar 2026 08:06 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / निजी अस्पतालों को अग्रिम भुगतान के बिना भी उपचार देना होगा : स्वास्थ्य मंत्री

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

मानसिक स्वास्थ्य ‘साइड इश्यू’ नहीं, ‘लाइफ इश्यू’ है: हेब्बालकर

मानसिक स्वास्थ्य
बैंगलोर

3 मुस्लिम शख्सों को ट्रक ने मारी टक्कर और हुआ फरार, तीनों की मौके पर मौत

Hit and run in Raichur
राष्ट्रीय

अपने नेता को CM बनाने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले थे कई कांग्रेस विधायक, ऐन वक्त पर डिप्टी CM ने रोका, क्या कहा?

Chhattisgarh congress party
राष्ट्रीय

ग्रामीण-आदिवासी पृष्ठभूमि की चार छात्राओं ने विज्ञान में बनाया कीर्तिमान

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
बैंगलोर

आंगनबाड़ी कर्मियों ने मानदेय व अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

कर्नाटक राज्य संयुक्त आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.