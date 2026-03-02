निजी अस्पतालों को अग्रिम भुगतान के बिना भी उपचार देना होगा : स्वास्थ्य मंत्री

विभिन्न सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से इस योजना को लागू किया जाएगा। विषैले सर्पदंश से होने वाली मौतों को कम करने के लिए भी विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाई गई इस योजना के तहत वर्ष 2024 में सर्पदंश के सभी मामलों को अधिसूचित बीमारी की सूची में शामिल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्पदंश के मामलों में भी मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। निजी अस्पतालों को बिना अग्रिम राशि लिए तत्काल जीवन रक्षक उपचार देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दवाओं की उपलब्धता, चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण और जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु और विकलांगता को प्रभावी रूप से कम किया जा सके।