ग्रामीण-आदिवासी पृष्ठभूमि की चार छात्राओं ने विज्ञान में बनाया कीर्तिमान

सम्मानित छात्राओं में 11वीं की रेश्मा जे. वी. (होसाहल्ली, एच. डी. कोटे), 10वीं की लक्ष्मी जी. (कग्गलीपुर), 11वीं की किरात कौर (बीदर) और 11वीं की एस. यामिनी (होसाडोड्डी) शामिल हैं। साधारण परिवारों से आने वाली इन छात्राओं के माता-पिता घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर, सेल्समैन और गृहिणी हैं। कई छात्राएं अपने परिवार में पहली पीढ़ी की शिक्षार्थी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध में अपनी पहचान बनाई है।