बच्चों में सोशल मीडिया की लत के लिए अभिभावक भी जिम्मेदार : मंत्री बंगारप्पा

आजकल जब बच्चा रोता है या उसे शांत रखना होता है तो अभिभावक खुद उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। समस्या की जड़ वहीं से शुरू होती है। मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण बच्चे भटक रहे हैं। यह केवल हमारे राज्य की नहीं, पूरे देश की समस्या है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के निर्देश पर ‘मोबाइल छोड़ो, किताब पकड़ो’ अभियान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर पहले भी कई बार चिंता जता चुके हैं। इसे केवल कक्षा तक सीमित न रखकर जिम्मेदारी के साथ लागू करने की आवश्यकता है। इस विषय पर व्यापक चर्चा की जरूरत है।