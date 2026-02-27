एक अप्रेल से पहले नहीं शुरू करें 10वीं और 12वीं की कक्षाएं

सीबीएसइ CBSE के अनुसार, समय से पहले कक्षाएं शुरू करने से शैक्षणिक सत्र का संतुलन बिगड़ता है और विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। बोर्ड का कहना है कि सिलेबस को जल्दबाजी में पूरा करने की प्रवृत्ति से छात्रों में तनाव बढ़ सकता है और उन्हें पुनरावृत्ति व सह-पाठयक्रम गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।कुछ स्कूलों ने दलील दी है कि दक्षिण भारत में अप्रेल और मई की गर्मी के कारण पढ़ाई प्रभावित होती है और यदि सत्र देर से शुरू होगा तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम पड़ सकता है। हालांकि, सीबीएसइ ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करना होगा।