आंगनबाड़ी कर्मियों ने मानदेय व अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

संघ की प्रमुख मांगों में मासिक मानदेय को 15 हजार रुपए तक बढ़ाना, सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए का भुगतान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी की राशि देना और आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करना शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें लागू नहीं किया गया है।