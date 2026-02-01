26 फ़रवरी 2026,

बैंगलोर

कम नमक सेवन के बारे में लोगों को जागरूक करेगी सरकार

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मल्लेश्वरम में &#8216;नमक कम करने सहित खाने से जुड़े जोखिम वाले कारकों पर ध्यान देना&#8217; शीर्षक प्रशिक्षण पुस्तिका का आधिकारिक विमोचन किया। यह पुस्तिका राज्यभर में स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से तैयार की गई है, ताकि अत्यधिक नमक सेवन सहित आहार संबंधी जोखिम कारकों से प्रभावी ढंग

Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Feb 26, 2026

नमक

मंत्री दिनेश गुंडूराव नमक कम करने सहित खाने से जुड़े जोखिम वाले कारकों पर ध्यान देना शीर्षक प्रशिक्षण पुस्तिका का आधिकारिक विमोचन किया।

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मल्लेश्वरम में 'नमक कम करने सहित खाने से जुड़े जोखिम वाले कारकों पर ध्यान देना' शीर्षक प्रशिक्षण पुस्तिका का आधिकारिक विमोचन किया। यह पुस्तिका राज्यभर में स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से तैयार की गई है, ताकि अत्यधिक नमक सेवन सहित आहार संबंधी जोखिम कारकों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

‘स्वस्थ कर्नाटक’ के निर्माण पर जोर

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अधिक नमक Salt का सेवन उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और किडनी की बीमारियों सहित कई गैर-संचारी रोगों का प्रमुख कारण है। उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली और संतुलित आहार को बढ़ावा देकर ‘स्वस्थ कर्नाटक’ के निर्माण पर जोर दिया। यह पहल राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी समर्थन देती है।

व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन

इस प्रशिक्षण पुस्तिका में स्वस्थ आहार पद्धति, नमक की अनुशंसित मात्रा, कम सोडियम वाले नमक के विकल्पों के उपयोग और नियमित स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत संरचित आहार परामर्श प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

हेल्दी खाने के तरीकों को बढ़ावा मिलेगा

मंत्री ने भरोसा जताया कि ट्रेनिंग और रेगुलर सर्विस डिलीवरी में इस मैनुअल के सिस्टमैटिक इस्तेमाल से कम्युनिटी में जागरूकता बढ़ेगी, हेल्दी खाने के तरीकों को बढ़ावा मिलेगा और गैर संचारी बीमारियों से होने वाली ऐसी दिक्कतों को रोकने में मदद मिलेगी, जिनसे बचा जा सकता है।

Updated on:

26 Feb 2026 06:45 pm

Published on:

26 Feb 2026 06:44 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / कम नमक सेवन के बारे में लोगों को जागरूक करेगी सरकार

बैंगलोर

कर्नाटक

