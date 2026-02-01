कम नमक सेवन के बारे में लोगों को जागरूक करेगी सरकार

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मल्लेश्वरम में 'नमक कम करने सहित खाने से जुड़े जोखिम वाले कारकों पर ध्यान देना' शीर्षक प्रशिक्षण पुस्तिका का आधिकारिक विमोचन किया। यह पुस्तिका राज्यभर में स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से तैयार की गई है, ताकि अत्यधिक नमक सेवन सहित आहार संबंधी जोखिम कारकों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।