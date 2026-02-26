कदरी मंजूनाथ मंदिर के पास तेंदुए की हलचल

डॉक्टर्स कॉलोनी के एक निवासी ने बताया कि इलाके में आवारा कुत्ते तो हैं, लेकिन तेंदुए के लिए प्राकृतिक शिकार बहुत कम है। उन्होंने कहा, शहर के बीचोंबीच इतने बड़े जंगली जानवर को देखना चौंकाने वाला है। हमें सुबह जल्दी बाहर निकलने वाले बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता है।हालांकि, सीसीटीवी फुटेज CCTV Footage वायरल होने के बावजूद वन विभाग में अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वे सोशल मीडिया और स्थानीय नेटवर्क पर चल रही सूचनाओं से अवगत हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल इस घटना से जुड़ी किसी भी तरह की चोट या पशुओं के नुकसान की सूचना नहीं है।