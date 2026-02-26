26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

कर्नाटक में हीमोफीलिया के मरीजों को मुफ्त मिलेगी नई दवा

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार D. K. Shivakumar ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव की उपस्थिति में बुधवार को शहर के सी. वी. विश्वेश्वरैया सभागार में ‘कुसुम संजीविनी’ (हीमोफीलिया) कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके तहत हीमोफीलिया के मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध होगी। नए उपचार से जीवन होगा आसान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Feb 26, 2026

हीमोफीलिया

राज्य में 18 वर्ष वर्ष से कम आयु के 658 सहित कुल 2621 पंजीकृत मरीज हैं, जिन्हें समय पर उपचार मिलना कठिन था।

उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार D. K. Shivakumar ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव की उपस्थिति में बुधवार को शहर के सी. वी. विश्वेश्वरैया सभागार में ‘कुसुम संजीविनी’ (हीमोफीलिया) कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके तहत हीमोफीलिया के मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध होगी।

नए उपचार से जीवन होगा आसान

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रक्त के थक्के जमने से जुड़ी यह दुर्लभ बीमारी मुख्यत: पुरुषों में अधिक पाई जाती है, जबकि महिलाएं इसके वाहक के रूप में अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचाती हैं। राज्य Karnataka में 18 वर्ष वर्ष से कम आयु के 658 सहित कुल 2621 पंजीकृत मरीज हैं, जिन्हें समय पर उपचार मिलना कठिन था। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को पढ़ाई और खेलकूद में कठिनाइयों के कारण मुख्यधारा से दूर होना पड़ता था। अब तक मरीजों को जीवन भर सप्ताह में 2-3 बार नसों के जरिए इंजेक्शन लेना पड़ता था, जो विशेषकर छोटे बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण था।

महीने में एक इंजेक्शन से मिलेगी राहत

उन्होंने कहा, अब आधुनिक विज्ञान की देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आधारित नई दवा ‘एमिसिजुमैब’ उपलब्ध हुई है, जिसे त्वचा के नीचे दिया जाता है। इससे शारीरिक विकृति और अंग विकलांगता को रोका जा सकता है। मंत्री ने इसे मॉडर्न साइंस का चमत्कार बताया। महीने में एक बार इंजेक्शन लेने से मरीज सामान्य जीवन जी सकेंगे। अब तक 200 मरीजों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है।

45 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान

राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 45,55,55,973 रुपए स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 17 करोड़ रुपए नई दवा पर खर्च किए जा रहे हैं। प्रत्येक मरीज पर सालाना लगभग पांच लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा, मरीजों की सुविधा के लिए 108 एंबुलेंस सेवा भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

बीमारी के बारे में

हीमोफीलिया Hemophilia एक दुर्लभ, आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे चोट लगने या सर्जरी के बाद ब्लीडिंग लंबे समय तक जारी रहती है। कुछ मामलों में बिना चोट के भी लगातार आंतरिक रक्तस्राव होता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Feb 2026 06:10 pm

Published on:

26 Feb 2026 06:09 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / कर्नाटक में हीमोफीलिया के मरीजों को मुफ्त मिलेगी नई दवा

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

कम नमक सेवन के बारे में लोगों को जागरूक करेगी सरकार

नमक
बैंगलोर

कदरी मंजूनाथ मंदिर के पास तेंदुए की हलचल

तेंदुए की हलचल
बैंगलोर

ब्रेन डेड युवक के अंगदान से छह मरीजों को मिला नया जीवन

ब्रेन डेड घोषित होने के बाद अंगदान
बैंगलोर

दीक्षांत समारोह में अब नहीं दिखेंगे ब्रिटिश गाउन और कैप

बैंगलोर

सफलता के लिए ज्ञान है सबसे बड़ी शक्ति : राज्यपाल गहलोत

राज्यपाल थावरचंद गहलोत
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.