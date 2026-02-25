दीक्षांत समारोह में अब नहीं दिखेंगे ब्रिटिश गाउन और कैप

मंत्री ने संकेत दिया कि नया परिधान संभवत: खादी Khadi का होगा। उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय पहले ही खादी अपना चुके हैं और पश्चिमी कैप की जगह ‘मैसूरु पेटा’ का उपयोग शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में एकरूपता सुनिश्चित की जाएगी।सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव हाल ही में कुलपतियों के सम्मेलन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने रखा था। उन्होंने ब्रिटिश गाउन नहीं बल्कि खादी या किसी स्थानीय हैंडलूम कपड़े को अपनाने की बात कही थी। जानकारी के अनुसार महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता-पायजामा का प्रस्ताव रखा गया है।