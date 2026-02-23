अच्छी बारिश से भरे जलाशय, गर्मियों में जल संकट की आशंका कम

पिछले वर्ष भीषण जल संकट Water Crisis झेल चुके बेंगलूरु Bengaluru समेत राज्य Karnataka के अन्य शहरों के लोगों के लिए इस बार राहत भरी खबर है। प्री-मानसून और मानसून के दौरान हुई अच्छी वर्षा के कारण कर्नाटक के प्रमुख जलाशयों में पर्याप्त जल भंडारण हो गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस वर्ष राज्य को गंभीर ग्रीष्मकालीन जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।