23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

अच्छी बारिश से भरे जलाशय, गर्मियों में जल संकट की आशंका कम

पिछले वर्ष भीषण जल संकट Water Crisis झेल चुके बेंगलूरु Bengaluru समेत राज्य Karnataka के अन्य शहरों के लोगों के लिए इस बार राहत भरी खबर है। प्री-मानसून और मानसून के दौरान हुई अच्छी वर्षा के कारण कर्नाटक के प्रमुख जलाशयों में पर्याप्त जल भंडारण हो गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस वर्ष [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Feb 23, 2026

कृष्णराज सागर (केआरएस)

कृष्णराज सागर (केआरएस) जलाशय में लगभग 38 टीएमसी पानी संग्रहित है, जो बेंगलूरु की गर्मियों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।

पिछले वर्ष भीषण जल संकट Water Crisis झेल चुके बेंगलूरु Bengaluru समेत राज्य Karnataka के अन्य शहरों के लोगों के लिए इस बार राहत भरी खबर है। प्री-मानसून और मानसून के दौरान हुई अच्छी वर्षा के कारण कर्नाटक के प्रमुख जलाशयों में पर्याप्त जल भंडारण हो गया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस वर्ष राज्य को गंभीर ग्रीष्मकालीन जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

फिलहाल पर्याप्त पानी उपलब्ध

अधिकारियों के अनुसार राज्य की प्रमुख नदियों और बांधों में फिलहाल पर्याप्त पानी उपलब्ध है, जिससे पेयजल, सिंचाई और शहरी जरूरतों की आपूर्ति सुचारु रूप से जारी रहेगी।विशेष रूप से कृष्णराज सागर (केआरएस) जलाशय में लगभग 38 टीएमसी पानी संग्रहित है, जो बेंगलूरु की गर्मियों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का भी मानना है कि मौजूदा जल स्तर से बड़े जल संकट की आशंका काफी हद तक टल गई है। जलाशयों में संतोषजनक जल स्तर न केवल पेयजल आपूर्ति को स्थिर बनाए रखेगा, बल्कि कृषि सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और औद्योगिक जरूरतों को भी सहारा देगा। यदि मौसम सामान्य बना रहा तो राज्य को इस गर्मी बड़े जल संकट की आशंका से राहत मिल सकती है।

राज्य के प्रमुख बांधों में जल भंडारण की वर्तमान स्थिति

1. कृष्णराज सागर (केआरएस)

कुल क्षमता : 49.52 टीएमसी

वर्तमान भंडारण : 38 टीएमसी

आवक : 194 क्यूसेक

निकासी : 4,367 क्यूसेक

2. काबिनी बांध

कुल क्षमता : 19.52 टीएमसी

वर्तमान भंडारण :13 टीएमसी

आवक : 221 क्यूसेक

निकासी : 1,200 क्यूसेक

3. अलमट्टी बांध

कुल क्षमता : 123.08 टीएमसी

वर्तमान भंडारण : 64.22 टीएमसी

आवक : 0 क्यूसेक

निकासी : 10,769 क्यूसेक

4. हरंगी बांधकुल

क्षमता : 8.50 टीएमसी

वर्तमान भंडारण : 3.34 टीएमसी

आवक : 245 क्यूसेक

निकासी : 200 क्यूसेक

5. तुंगभद्रा बांध

कुल क्षमता : 105 टीएमसी

वर्तमान भंडारण : 24.14 टीएमसी

आवक : क्यूसेक

निकासी : 402 क्यूसेक

6. वाणी विलास सागर बांध

कुल क्षमता : 30 टीएमसी

वर्तमान भंडारण : 29 टीएमसी

आवक : क्यूसेक

निकासी : 580 क्यूसेक

निकासी : 6,304 क्यूसेक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

23 Feb 2026 05:30 pm

Published on:

23 Feb 2026 05:29 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / अच्छी बारिश से भरे जलाशय, गर्मियों में जल संकट की आशंका कम

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

मंदिर की वर्षगांठ पर किया ध्वजारोहण

धर्म-कर्म

जीवों  के कल्याण को समर्पित रहा योगीराज का जीवन

धर्म-कर्म

अहिंसा, संयम और तप जीवन के सर्वोत्तम गुण

धर्म-कर्म

बुरे फंसे भाजपा विधायक, ठेकेदार से लाखों रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, 2 PA भी गिरफ्तार

राष्ट्रीय

किसानों को नहीं मिल रहीं दुल्हनें, विधायक ने रखा शादी पर इनाम योजना का प्रस्ताव

Urea Policy India 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.