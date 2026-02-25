सफलता के लिए ज्ञान है सबसे बड़ी शक्ति : राज्यपाल गहलोत

समारोह में 77 विद्यार्थियों को कुल 172 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 58 छात्राएं और 19 छात्र शामिल हैं। 24 पदक स्नातक स्तर के टॉपर्स को तथा 148 पदक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को दिए गए। इसके अलावा नौ स्वर्ण पदकों को नकद पुरस्कार में परिवर्तित कर 19 विद्यार्थियों (14 छात्राएं और 5 छात्र) को प्रदान किया गया।समारोह में कुल 19,133 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इनमें 15,504 स्नातक, 3,462 स्नातकोत्तर, 44 पीजी डिप्लोमा धारक और 123 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। कुल उपाधि प्राप्तकर्ताओं में 10,463 पुरुष और 8,670 महिलाएं शामिल हैं।