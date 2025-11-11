वन्यजीवों की रक्षा ही प्रकृति की रक्षा

उन्होंने कहा, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य तभी संभव है जब हम अपने वन, नदियां, पर्वत और सभी जीवों की रक्षा करें। तीव्र शहरीकरण, प्रदूषण और शिकार जैसी चुनौतियों के बीच वन्यजीव संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल गहलोत ने वाइल्डलाइफ कॉरिडोर को जोडऩा विषय पर आधारित इस अभियान को सराहा और अभिनेता गोल्डन स्टार गणेश को इसके ब्रांड एंबेसडर के रूप में बधाई दी।