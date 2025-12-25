25 दिसंबर 2025,

बैंगलोर

ट्रक को आते देख बस संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा: ड्राइवर

हादसे में शामिल कंटेनर ट्रक हरियाणा की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। ट्रक महाराष्ट्र के सुपा से बेंगलूरु Bengaluru के पास नेलमंगला तक पेय पदार्थ लेकर जा रहा था। उत्तर प्रदेश निवासी चालक कुलदीप ट्रक चला रहा था, जिसकी हादसे में जलकर मौत हो गई।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 25, 2025

ट्रक ओवरस्पीड में था

कि कंटेनर ट्रक रोड डिवाइडर की दूसरी ओर से अचानक आ गया और बस से टकरा गया

Bus Accident :चित्रदुर्ग Chitradurga के पास हादसे का शिकार हुई स्लीपर बस के चालक ने बताया कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक Truck को देखकर उसने बस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका।

अस्पताल में भर्ती बस चालक रफीक ने पत्रकारों को बताया कि कंटेनर ट्रक रोड डिवाइडर Road divider की दूसरी ओर से अचानक आ गया और बस से टकरा गया। उन्होंने कहा, ट्रक ओवरस्पीड में था। उस समय मेरी बस की रफ्तार करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैंने सामने से ट्रक को आते देखा और बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। टक्कर के बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ और मुझे कैसे बाहर निकाला गया।

रफीक ने बताया कि टक्कर के दौरान बस पास से गुजर रही एक अन्य गाड़ी से भी छू गई थी, लेकिन वह यह नहीं देख सके कि वह कौन सा वाहन था। बस के क्लीनर मोहम्मद सादिक ने बताया कि टक्कर के झटके से वह बस से बाहर गिर गया। उसे मामूली चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है।

 हरियाणा की कंपनी का था कंटेनर ट्रक

हादसे में शामिल कंटेनर ट्रक हरियाणा की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। ट्रक महाराष्ट्र के सुपा से बेंगलूरु Bengaluru के पास नेलमंगला तक पेय पदार्थ लेकर जा रहा था। उत्तर प्रदेश निवासी चालक कुलदीप ट्रक चला रहा था, जिसकी हादसे में जलकर मौत हो गई। पुलिस को आशंका है कि चालक को नींद आ गई होगी, जिसके चलते उसने रोड डिवाइडर पार किया और वाहन से नियंत्रण खो बैठा।

 तीन घायल विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती

हिरियूर के पास बस में आग लगने की घटना में घायल तीन यात्रियों को बेंगलूरु के विक्टोरिया अस्पताल के महाबोधि बर्न्स वार्ड में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है।

बेंगलूरु निवासी मंजूनाथ (24) को करीब 30 प्रतिशत तक जलने की चोटें आई हैं, जो हल्की से लेकर गहरी हैं। फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती है, हालांकि डॉक्टरों को उसके स्वस्थ होने की उम्मीद है। दो अन्य घायल यात्रियों देविका (22) और कीर्तन (22) को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। एक अन्य यात्री, जिसे नाक में चोट आई थी, उसका विक्टोरिया अस्पताल में ओपीडी के आधार पर इलाज किया गया।

चारों तरफ आग लगी थी, नहीं खुल रहा था दरवाजा

बस हादसे में बचे एक यात्री आदित्य ने टक्कर के बाद के भयावह मंजर को बयां किया। आदित्य ने बताया, टक्कर के बाद चारों तरफ आग लग गई थी और बस का दरवाजा नहीं खुल रहा था।

उन्होंने कहा कि आग की लपटों ने कुछ ही पलों में पूरी बस को घेर लिया। टक्कर के झटके से वह नीचे गिर पड़े और कुछ ही मिनटों में आग तेजी से फैलने लगी। यात्री मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हालात बेहद डरावने थे। आदित्य ने बताया, हमने किसी तरह शीशा तोड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ लोग दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बचाव करना बेहद मुश्किल हो गया।

Published on:

25 Dec 2025 08:26 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / ट्रक को आते देख बस संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा: ड्राइवर

