ट्रक को आते देख बस संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा: ड्राइवर

अस्पताल में भर्ती बस चालक रफीक ने पत्रकारों को बताया कि कंटेनर ट्रक रोड डिवाइडर Road divider की दूसरी ओर से अचानक आ गया और बस से टकरा गया। उन्होंने कहा, ट्रक ओवरस्पीड में था। उस समय मेरी बस की रफ्तार करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैंने सामने से ट्रक को आते देखा और बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। टक्कर के बाद मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ और मुझे कैसे बाहर निकाला गया।