Mahashivratri पर हिंदुओं की बड़ी जीत! कलबुर्गी दरगाह के अंदर होगी शिव पूजा, कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

विवाद 2022 में तब बढ़ा जब कुछ असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर शिवलिंग पर अपमानजनक कार्य किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। इसके बाद हिंदू संगठनों ने पूजा के अधिकार की मांग की। पिछले साल 2025 में भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने महाशिवरात्रि पर 15 हिंदू सदस्यों को पूजा की अनुमति दी थी, जो भारी पुलिस सुरक्षा में संपन्न हुई और कोई अनहोनी नहीं हुई। इस साल भी कोर्ट ने इसी आधार पर फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता सिद्ध रामैया हीरेमठ ने राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश देने की मांग की थी कि भक्तों को पूजा करने और सुरक्षा प्रदान की जाए।