सोनम वांगचुक को नहीं पकड़ते तो देश भर में फैल जाती ‘आग’- SC में बोली सरकार

वांगचुक को 26 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था। यह अधिनियम सरकारों को सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वव्यापी कार्रवाई करने का अधिकार देता है। बाद में उन्हें जोधपुर भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शनों के दो दिन बाद हुई, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई और 90 लोग घायल हो गए। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था।