देश बेचने का झूठा आरोप! राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का तीखा हमला, विशेषाधिकार हनन का नोटिस करेंगे दाखिल

Kiren Rijiju and Rahul Gandhi
Kiren Rijiju Attacks Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एनर्जी सिक्योरिटी हितों से समझौता किया और देश को विदेशी ताकतों को बेच दिया। इस पर सत्ता पक्ष ने जोरदार विरोध किया। संसदीय मामलों के मंत्री किरन रिजिजू ने उनके आरोपों पर आपत्ति जताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करेंगे।
राहुल गांधी के भाषण के तुरंत बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात की। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सांसद के आरोप तथ्यहीन और असंसदीय है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो देश को बेचने की हिम्मत कर सके। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अब तक के सबसे ताकतवर इंसान हैं।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यूनियन बजट 2026-27 के लिए मोदी सरकार की तारीफ की और इसे 'सर्व मंगलकारी' और 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' बजट बताया, जिसका मकसद सबको साथ लेकर चलना और देश की तरक्की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ग्रिप की बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी कमियां दिखाईं। अपने कार्यकाल में उन्होंने इतना करप्शन किया कि उन्होंने भारत की इकॉनमी को डांवाडोल स्थिति में ला दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कि एग्रीकल्चर, IT, डेटा और लोगों जैसे सेक्टर में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। सदन में अफरा-तफरी और नारेबाजी हुई क्योंकि गांधी के सरेंडर के आरोप का विपक्षी सदस्यों ने जोरदार समर्थन किया। गांधी ने अपना भाषण खत्म करते हुए कहा कि इस सरकार ने देश, किसानों, IT सेक्टर, एनर्जी सिक्योरिटी को बेच दिया है और US के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है।
