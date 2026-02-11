देश बेचने का झूठा आरोप! राहुल गांधी पर किरेन रिजिजू का तीखा हमला, विशेषाधिकार हनन का नोटिस करेंगे दाखिल

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को यूनियन बजट 2026-27 के लिए मोदी सरकार की तारीफ की और इसे 'सर्व मंगलकारी' और 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' बजट बताया, जिसका मकसद सबको साथ लेकर चलना और देश की तरक्की है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ग्रिप की बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी कमियां दिखाईं। अपने कार्यकाल में उन्होंने इतना करप्शन किया कि उन्होंने भारत की इकॉनमी को डांवाडोल स्थिति में ला दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया।