‘केपीएस मैग्नेट’ के नाम पर सरकारी स्कूलों की बंदी के खिलाफ छात्र संगठनों ने खोला मोर्चा

ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी के राज्य उपाध्यक्ष वी.एन. राजशेखर ने कहा कि पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूतों और स्वतंत्रता सेनानियों ने हर गांव तक शिक्षा पहुंचाने का सपना देखा था। इसके विपरीत, आज केपीएस मैग्नेट स्कूलों के नाम पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1986 की राजीव गांधी सरकार की शिक्षा नीति से लेकर मोदी सरकार की नीतियों तक शिक्षा को पूंजीपतियों के लाभ का साधन बनाने की साजिश रची गई है और केपीएस मैग्नेट इसी नीति का नया रूप है।