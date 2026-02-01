पालतू श्वानों के लिए नए नियम बनाने की तैयारी, अनिवार्य होगा लाइसेंस

पालतू श्वानों को बाहर घुमाते समय पट्टा (लीश) लगाना अनिवार्य होगा। यदि कोई श्वान सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी मालिक की होगी। यदि कोई पालतू श्वान भाग जाता है और नगर निगम के अधिकारी उसे पकड़ लेते हैं, तो 72 घंटे के भीतर छुड़ाने पर 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। 72 घंटे के बाद हर दिन के लिए 200 रुपए अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। तय समय में श्वान न छुड़ाने पर उसे पशु आश्रय गृह भेज दिया जाएगा।