पूर्व मंत्री बैरती बसवराज को नहीें मिली अग्रिम जमानत

पिछले साल जुलाई में भारती नगर में आरोपियों ने बिकलू शिवकुमार की हत्या कर दी थी। जांच के दौरान पचा चला कि यह हत्या पहले हुए संपत्ति विवाद की वजह से की गई थी। इस मामले में विधायक बसवराज को प्राथमिकी में आरोपी नंबर पांच के रूप में नामजद किया गया है। प्रारंभ में उन पर हत्या और साजिश रचने के आरोप लगाए गए थे। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी को चुनौती दी थी। अगस्त में अदालत ने उन्हें अंतरिम संरक्षण देते हुए पुलिस को उनके खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।