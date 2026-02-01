कर्नाटक में सूखी लाल मिर्च क्यों हुई इतनी महंगी? दाम 78 हजार के पार

ब्याडगी के बाद सूखी मिर्च का प्रमुख व्यापारिक केंद्र मानी जाने वाली हुब्बल्ली कृषि उपज मंडी (एपीएमसी) में दिसंबर से अब तक कुल 55,436 क्विंटल सूखी मिर्च की आवक दर्ज की गई है। इसमें मुख्य रूप से ब्याडगी कड्डी किस्म की मिर्च शामिल है। इस अवधि के दौरान मंडी में मिर्च के भाव न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 78,211 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए। इसके विपरीत, पिछले वर्ष इसी अवधि में मंडी में 94,720 क्विंटल मिर्च की आवक हुई थी और कीमतें 1,000 से 46,111 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रही थीं। आवक में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट ने कीमतों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।