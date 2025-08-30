कौन हैं IPS एमए सलीम, जिन्हें बनाया गया कर्नाटक का नया डीजीपी

डॉ. सलीम का करियर तीन दशकों से अधिक का रहा है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक पुलिस में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बेंगलुरु के चिक्कबानवारा निवासी सलीम ने बैंगलोर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर और उस्मानिया विश्वविद्यालय से पुलिस प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। साथ ही, उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है और इस विषय पर एक पुस्तक भी लिखी है। 1993 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर वह भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने कलबुर्गी में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में की थी। इसके बाद, उन्होंने मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु में विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।