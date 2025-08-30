बिहार में निष्पक्ष चुनाव पर संकट, चुनाव आयोग के जवाबों ने खोली पोल

Bihar SIR: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगए है। कांग्रेस ने दावा किया RTI के तहत बिहार SIR को लेकर कुछ सवाल पूछे है। लेकिन चुनाव आयोग ठीक से जवाब नहीं दे सका। कांग्रेस ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इसके कैप्शन में लिखा, चुनाव आयोग का काम साफ-सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना है, निष्पक्ष चुनाव करवाना है। लेकिन वो 'वोट चोरी' में BJP का साथ दे रहा है, सबूतों को ठिकाने लगा रहा है- देश से सच्चाई छिपा रहा है।