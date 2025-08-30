Voter Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी का हुआ हाथी-घोड़े और बैंड-बाजे से स्वागत, वहीं बीजेपी सांसद ने कहा- गुजरात में घुसने नहीं देंगे

Bihar Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' (Voter Adhikar Yatra) के छपरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के मामले में बीजेपी सांसद दिनेश मकवाणा (BJP MP Dineshbhai Makwana) ने धमकी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो राहुल गांधी को गुजरात में घुसने नहीं दिया जाएगा।
बिहार के सारण में इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरे शहर में उत्साह और ऊर्जा की लहर दौड़ गई। इस यात्रा में राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के साथ समाजदवादी नेता अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) भी मौजूद रहे।
Voter Adhikar yatra Chhapra: म्युनिसिपालिटी चौक पर सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आम नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, क्षत्रिय, दलित और वंचित समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी के स्वागत के लिए हाथी-घोड़े और बैंड-बाजे के साथ जब यात्रा का स्वागत हुआ, तो छपरा का माहौल पूरी तरह बदल गया। महिलाओं और युवाओं की अभूतपूर्व भागीदारी ने इस स्वागत को ऐतिहासिक बना दिया।
राहुल गांधी हाथी-घोड़ों के साथ अपना स्वागत देख गदगद हो गए। सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, "छपरा की जनता बदलाव चाहती है और राहुल गांधी की यह 'वोटर अधिकार यात्रा' लोगों में नई उम्मीद जगा रही है। आज हमने देखा कि किस तरह हर वर्ग के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। यह साफ संकेत है कि बिहार में परिवर्तन की लहर चल चुकी है और जनता एक न्यायपूर्ण, समान और विकासशील समाज की ओर बढ़ रही है।"
इस यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना में होगा, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक पदयात्रा निकालेंगे। इस पदयात्रा में महागठबंधन के सभी नेता शामिल होंगे। वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है।
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हर जगह राहुल का भव्य स्वागत हो रहा है। उनकी यात्रा में भीड़ भी जुट रही। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश मकवाणा ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो राहुल गांधी को गुजरात में घुसने नहीं दिया जाएगा।
राज्यसभा सांसद दिनेश मकवाणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी की, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अब गाली-गलौज पर उतर आई है।
दिनेश मकवाणा ने चेतावनी देते हुए कहा, "कांग्रेस और राहुल गांधी को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगी तो राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर उनका पूरा विरोध किया जाएगा। उन्हें गुजरात में घुसने नहीं दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देगा, उसे गुजरात में घुसने नहीं दिया जाएगा।" उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पूरे गुजरातवासियों की आन-बान-शान हैं।
गुजरात में शनिवार को भारतीय जनता के कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए। अहमदाबाद के आश्रम रोड स्थित टाउन हॉल के पास कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद दिनेश मकवाणा भी शामिल हुए।
इसी तरह गांधीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांग की कि पार्टी को पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए।।
(स्रोत-आईएएनएस)