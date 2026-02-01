उद्योग की जरूरतों के अनुरूप होटल मैनेजमेंट पेशेवर को प्रशिक्षण

पर्यटन मंत्रालयMinistry of Tourism , भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आइएचएम), बेंगलूरु Bengaluru ने प्रेस सूचना ब्यूरो Press Information Bureau (पीआइबी), बेंगलूरु के सहयोग से मंगलवार को मीडिया टूर का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को संस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना और सक्रिय कैंपस जीवन से रूबरू कराया गया।मीडिया कर्मियों ने फैकल्टी, विद्यार्थियों और एलुमनाई से संवाद किया। चर्चा में संस्थान की सुदृढ़ अकादमिक अनुशासन, समृद्ध विरासत और उद्योग जगत से मजबूत जुड़ाव को प्रमुखता से रेखांकित किया गया।