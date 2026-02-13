जागरूकता और समय पर उपचार से बचाई जा सकती हैं हजारों जिंदगियां

केएमआइओ के निदेशक डॉ. टी. नवीन ने बताया कि क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के रूप में केएमआइओ बाल कैंसर उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में सालाना 25,939 के मुकाबले केएमआइओ में हर वर्ष लगभग 400-500 नए पंजीकरण होते हैं। पिछले वर्ष आउटपेशेंट विभाग में 18,000 मरीज आए थे। बीते वर्ष करीब 590 नए मामले दर्ज किए गए और 12,612 बाह्य रोगी परामर्श (ओपीडी विजिट) हुए। संस्थान में 16 बिस्तरों वाला बाल गहन चिकित्सा कक्ष (पीआइसीयू) और 65 बिस्तरों का ‘कपूर वार्ड’ बच्चों के लिए समर्पित है। यहां ऑटोलॉगस बोन मैरो प्रत्यारोपण कार्यक्रम संचालित है और भविष्य में एलोजेनिक प्रत्यारोपण की योजना है।