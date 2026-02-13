13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

कर्नाटक में गाड़ियों की जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोगों की मौके पर मौत

Karnataka Road Accident: बेंगलुरु ग्रामीण में तेज रफ्तार हादसे में 7 की मौत हो गई है। कार, बाइक और कैंटर की टक्कर से परिवारों में मातम पसर गया।

बैंगलोर

image

Devika Chatraj

Feb 13, 2026

कर्नाटक सड़क हादसा (Video Screenshot)

कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा होस्कोटे तालुक के एम. सत्यावर गांव के निकट होस्कोटे-दबासपेटे राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-648) पर हुआ, जहां एक कार, एक बाइक और एक कैंटर वाहन की आपसी टक्कर ने कई परिवारों को सूना कर दिया।

तेज रफ्तार ने ली कई जिंदगियां

प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वह उलटे डायरेक्शन से आ रहे कैंटर ट्रक से आमने-सामने भिड़ गई। इस चेन रिएक्शन में कार में सवार 6 लोग और बाइक सवार 1 व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह हादसा ओवरस्पीडिंग की वजह से हुआ है।

मृतकों की पहचान

मृतकों में से छह लोग बेंगलुरु के कोठानूर क्षेत्र के निवासी थे, जबकि सातवें व्यक्ति की पहचान बाइक सवार के रूप में हुई है। अभी तक सभी मृतकों के नाम आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि पुलिस परिवारजनों को सूचित करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।

मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की सूचना मिलते ही होस्कोटे पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने तत्काल मलबा हटाया, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और राजमार्ग पर यातायात बहाल किया। कुछ समय तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है ताकि हादसे की सटीक वजह सामने आ सके।

संबंधित विषय:

accident

accident death

Updated on:

13 Feb 2026 10:30 am

Published on:

13 Feb 2026 10:05 am

Hindi News / National News / कर्नाटक में गाड़ियों की जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोगों की मौके पर मौत

