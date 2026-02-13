कर्नाटक में गाड़ियों की जबरदस्त भिड़ंत, 7 लोगों की मौके पर मौत

प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वह उलटे डायरेक्शन से आ रहे कैंटर ट्रक से आमने-सामने भिड़ गई। इस चेन रिएक्शन में कार में सवार 6 लोग और बाइक सवार 1 व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह हादसा ओवरस्पीडिंग की वजह से हुआ है।