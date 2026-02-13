TVK चीफ विजय की रैली में मातम! सलेम में एक की मौत

तमिलनाडु के सलेम में शुक्रवार को तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चीफ विजय की रैली में हीटस्ट्रोक की वजह से एक 37 साल के युवक की मौत हो गई। वह पहले बेहोश हुआ और बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि वह आदमी दिल का मरीज था। घटना के बाद सभा स्थल पर हलचल मची गई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया।