विधायकों का खुला विद्रोह, जब पूछा गया- क्या कांग्रेस CM बदलने वाली है? यह सुनकर आपा खो बैठे मुख्यमंत्री

सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। (Photo-IANS)
कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के कई विधायकों ने मौजूदा सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है।
इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शनिवार को एक बार फिर मीडिया के बार-बार लीडरशिप में बदलाव के बारे में पूछे गए सवालों पर अपना आपा खो बैठे और रिपोर्टरों से इस मुद्दे को न उठाने को कहा।
मुख्यमंत्री राज्य में कांग्रेस की सरकार के 1,000 दिन पूरे होने पर आयोजित एक बड़े इवेंट में शामिल होने से पहले हावेरी में मीडिया से बात कर रहे थे। लीडरशिप की खींचतान के बारे में पूछे जाने पर, सिद्धारमैया ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा- मैंने पहले ही कहा है कि मैं हाईकमान के फैसले का पालन करूंगा। मैंने मीडिया से इस मामले पर मुझसे सवाल न करने को कहा है। इसके बावजूद, आप पूछते क्यों रहते हैं? ऐसे मामलों में, हाईकमान की बात माननी पड़ती है। हमारे सभी नेताओं को उनके फैसले का पालन करना चाहिए।
कांग्रेस विधायकों के इस बारे में बार-बार दिए गए बयानों के बारे में सवालों के जवाब में उन्होंने कहा- क्या हाईकमान ने सीएम बदलने के बारे में कोई बयान दिया है या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है?:
जब उनसे उनके बेटे और कांग्रेस MLC यतींद्र के इस कमेंट के बारे में पूछा गया कि वह अपना पूरा टर्म पूरा करेंगे, तो सिद्धारमैया ने गुस्से में कहा- मैं सिर्फ हाईकमान के फैसले को मानूंगा। अब, और कोई सवाल मत पूछो।
इसके अलावा, जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि क्या शिवरात्रि के त्योहार के बाद कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप उन्हें बुलाएगी, तो सिद्धारमैया ने जवाब दिया- जब वे मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, बस इतना ही।
ऑफिस में 1,000 दिन पूरे होने के बारे में बोलते हुए सिद्धारमैया ने कहा- हमने अपनी बात रखी है। 1,000 दिनों का जश्न कोई माइलस्टोन नहीं है। हमने गरीबों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों और दलितों को सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। हम ऐसा करते रहेंगे। हमने अपने वादे पूरे किए हैं और आगे भी अपने वादे पूरे करेंगे।
जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि BJP ने 1,000 दिन पूरे होने को जश्न के बजाय दुख का दिन बताया है, तो सिद्धारमैया ने कहा- BJP सिर्फ जलन की वजह से हमारा विरोध कर रही है।
उन्होंने आगे कहा- मीडिया को पूछना चाहिए कि BJP ने अपने समय में क्या किया। 2018 में, उन्होंने 600 वादे किए थे। वे उनमें से 10 परसेंट भी पूरे नहीं कर पाए। उन्हें हमारी बुराई करने का क्या नैतिक अधिकार है?
सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार के 592 वादों में से 243 ढाई साल में पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा- हम बाकी वादों को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। BJP नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं।
