बैंगलोर

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा, स्लीपर बस में लगी आग, कम से कम 17 की मौत की आशंका

आग लगने के कारण कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अधिकांश मृतकों की जलकर मौत हुई है। हालांकि कुछ यात्री किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुमकूरु जिले के शिरा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 25, 2025

बेंगलूरु Bengaluru की ओर जा रही एक लॉरी Lorry ने सड़क के बीच बने डिवाइडर को पार कर लिया विपरीत दिशा से आ रही स्लीपर बस से टकरा गई।

बस बेंगलूरु से शिवमोग्गा होते हुए गोकर्ण जा रही थी और उसमें लगभग 32 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चिंगारी निकलते ही बस में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई।

Bus Accident :कर्नाटक Karnataka के चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर तालुक में गुरुवार तड़के राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) पर एक दर्दनाक सड़क हादसा Road Accident हुआ। गोरलाथु क्रॉस के पास एक निजी स्लीपर बस और एक लॉरी की आमने-सामने टक्कर के बाद बस में भीषण आग sleeper bus caught fire लग गई। पुलिस के अनुसार इस हादसे में कम से कम 17 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि मृतकों की अंतिम संख्या आधिकारिक ऑडिट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

विपरीत दिशा से आ रही स्लीपर बस से टकरा गई

पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब हिरियूर से बेंगलूरु Bengaluru की ओर जा रही एक लॉरी Lorry ने सड़क के बीच बने डिवाइडर को पार कर लिया विपरीत दिशा से आ रही स्लीपर बस से टकरा गई। बस बेंगलूरु से शिवमोग्गा होते हुए गोकर्ण जा रही थी और उसमें लगभग 32 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चिंगारी निकलते ही बस में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई।

कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए

आग लगने के कारण कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अधिकांश मृतकों की जलकर मौत हुई है। हालांकि कुछ यात्री किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुमकूरु जिले के शिरा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बस चालक और क्लीनर हादसे में सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे

पूर्वी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बी आर रविकांत गौड़ा ने बताया कि बस चालक और क्लीनर हादसे में सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे, जबकि लॉरी चालक और उसका क्लीनर मृतकों में शामिल हैं। शुरुआती जांच में लॉरी चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। बताया गया कि चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, डिवाइडर पार किया और सामने से आ रही बस से टकरा गया।

घंटों तक यातायात बाधित रहा

चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक रंजीत ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच की निगरानी कर रहे हैं। हिरियूर ग्रामीण थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है। हादसे के बाद एनएच-48 के इस व्यस्त हिस्से पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा, क्योंकि राहत एवं बचाव दल आग बुझाने, यात्रियों को निकालने और मलबा हटाने में जुटे रहे।

घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना

इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू Droupadi Murmu , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार सहित राज्य और केंद्र के मंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Narendra Modi ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

जांच के आदेश

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या Siddaramaiah और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार D. K. Shivakumar ने भी इस ‘हृदयविदारक’ दुर्घटना पर शोक जताया। सिद्धरामय्या ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, चित्रदुर्ग के पास लॉरी और बस के बीच हुए भयानक हादसे में कई यात्रियों के जिंदा जलने की खबर सुनकर मन विचलित हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं।

यह हादसा एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों की लापरवाही और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

Updated on:

25 Dec 2025 11:10 am

Published on:

25 Dec 2025 10:45 am

