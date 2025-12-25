कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण सड़क हादसा, स्लीपर बस में लगी आग, कम से कम 17 की मौत की आशंका

पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब हिरियूर से बेंगलूरु Bengaluru की ओर जा रही एक लॉरी Lorry ने सड़क के बीच बने डिवाइडर को पार कर लिया विपरीत दिशा से आ रही स्लीपर बस से टकरा गई। बस बेंगलूरु से शिवमोग्गा होते हुए गोकर्ण जा रही थी और उसमें लगभग 32 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चिंगारी निकलते ही बस में आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई।