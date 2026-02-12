बहस के बाद शख्स को SUV के बोनट पर लटकाकर दौड़ाई गाड़ी, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

शिकायत के अनुसार, बुधवार को नंजुंदा अपने भांजे मनोज के साथ होसाकोटे से फूल खरीदकर लौट रहे थे। उस समय कार मनोज चला रहे थे और नंजुंदा आगे वाली सीट पर बैठे थे। ट्रिनिटी जंक्शन पार करने के बाद जब वे जनरल के.एस. थिमैया सर्कल की ओर मुड़ रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक कार का चालक लगातार हॉर्न बजाने लगा। नंजुंदा ने इशारे से बताया कि वे दाईं ओर मुड़ रहे हैं और अनावश्यक हॉर्न न बजाएं। बताया जा रहा है कि इस बात से नाराज होकर कार चालक ने अपनी गाड़ी उनके बराबर लाकर अपशब्द कहे और फिर आगे निकल गया।