राजस्थान के बाद तेलंगाना में भीषण बस हादसा, 17 लोगों की मौत, कई घायल

तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के चेवेला मंडल में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। मिरजागुड़ा गांव के पास हैदराबाद-बीजापुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार टिपर लॉरी ने एक यात्री बस को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें एक तीन माह की मासूम बच्ची भी शामिल है। बस में सवार करीब 70 यात्रियों में से कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।