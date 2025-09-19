अनियंत्रित ट्रक पिकअप को टक्कर मारने के बाद पलटा, पिकअप चालक की बची जान

भिड़ंत के ठीक बाद ट्रक और पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक में प्लास्टि के रस्से व अन्य चीजें भरी हुई थी। हादसे की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। मौके से ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जबकि पिकअप चालक को मामूली चोटें लगी है। ट्रक सीकर से जयपुर जा रहा था और कैंपरगाड़ी लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रही थी। अचानक सामने आ रही गाय को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को मोड़ दिया और ब्रेक लगा दिए। जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।