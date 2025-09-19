Patrika LogoSwitch to English

सीकर

अनियंत्रित ट्रक पिकअप को टक्कर मारने के बाद पलटा, पिकअप चालक की बची जान

ट्रक चालक ने सामने आई गाय को बचाने के लिए ब्रेक लगाए तो ट्रक अनियंत्रित होकर एंक पिकअप से जां टकराया

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 19, 2025

सीकर. सांवली सर्किल के आगे रामेश्वरम रेजिडेंसी के पास एक ट्रक चालक ने सामने आई गाय को बचाने के लिए ब्रेक लगाए तो ट्रक अनियंत्रित होकर एंक पिकअप से जां टकराया। टक्कर के बाद सामाने भरा ट्रक पिकअप पर पलट गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रक पिकअप के पिछले हिस्से व कंडक्टर साइड पर पलटा, जिससे पिकअप चालक की जान बच गई। लोगों ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए पिकअप चालक की जान बच गई।

कुछ ही देर में हाइवे पैट्रोलिंग की गाड़ी, पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गए। ट्रक पलटने से एनएच-52 पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर क्रेन बुलवाकर ट्रक को हटा रास्ता खुलवाया। सारा घटनाक्रम एक होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया।

पिकअप बुरी तरह हो गई क्षतिग्रस्त -

भिड़ंत के ठीक बाद ट्रक और पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक में प्लास्टि के रस्से व अन्य चीजें भरी हुई थी। हादसे की सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोड़िया मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। मौके से ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जबकि पिकअप चालक को मामूली चोटें लगी है। ट्रक सीकर से जयपुर जा रहा था और कैंपरगाड़ी लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रही थी। अचानक सामने आ रही गाय को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को मोड़ दिया और ब्रेक लगा दिए। जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।

Published on:

19 Sept 2025 10:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / अनियंत्रित ट्रक पिकअप को टक्कर मारने के बाद पलटा, पिकअप चालक की बची जान

