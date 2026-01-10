10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

IMD Warning: राजस्थान के इन इलाकों में गिरे ओले, अब मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए कर दी ये भविष्यवाणी

Cold Day And Dense Fog Alert: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जहां शेखावाटी क्षेत्र में ओलावृष्टि और अलवर में बारिश के बाद सर्दी का प्रभाव बढ़ गया है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Jan 10, 2026

Rain Hail

Photo: Patrika

Rain And Hailstorm: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं के बाद शुक्रवार को शेखावाटी इलाके में बारिश और अलवर में ओले गिरने से सर्दी का सितम और बढ़ गया है।

गुरुवार देर रात जहां झुंझुनूं में बारिश हुई, वहीं शुक्रवार सुबह खैरथल-तिजारा जिले के सोडावास इलाके में ओले गिरे और अलवर में भी बारिश हुई।

उधर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़ सहित शेखावाटी अंचल में सुबह घना कोहरा रहा। इसके कारण दृश्यता काफी कम रही। बीते एक दिन में जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। पिलानी और झुंझुनूं में 4.2 एमएम बारिश दर्ज की गई।

अगले सप्ताह के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी

जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार, आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों के कुछ हिस्सों में आगामी दो-तीन दिन घना कोहरा तथा शीत दिन की स्थिति जारी रहने की संभावना है।

वहीं राज्य के उत्तरी भागों में आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री गिरावट होने और कहीं-कही शीतलहर चलने का अलर्ट भी जारी किया है।

खैरथल-तिजारा में गिरे चने के आकार के ओले

मौसम ने शुक्रवार सुबह करवट बदली। कहीं चने के आकार के ओले गिरे, तो कहीं हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। बहरोड़, सोड़ावास, बानसूर के हरसौरा, बावरिया, देवसन, मोतूका, मुगलपुर सहित कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई, जबकि अलवर शहर में बारिश की बौछारें पड़ीं।

न्यूनतम तापमान

जैसलमेर - 4.6
सिरोही - 4.9
दौसा - 5.3
लूणकरणसर - 5.6
माउंट आबू - 5.7
श्रीगंगानगर - 5.8
नागौर - 5.8
पिलानी - 6.1
फलौदी - 6.2
बीकानेर - 6.2
सीकर - 7.5
जयपुर - 9.2
(डिग्री सेल्सियस में)

रामगढ़ में जमी बर्फ

जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में दो दिनों से कोहरे का असर रहा और बर्फीली हवाएं चलती रहीं। शुक्रवार को पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया और वाहनों पर ओस की बूंदें जम गईं। सुबह बाइक की सीट पर बर्फ की चादर नजर आई। सर्दी से राहत पाने के लिए आमजन ने अलाव का सहारा लिया।

ये भी पढ़ें

Fog Warning: अलवर में आज सुबह-सुबह ओलावृ​ष्टि, 10 जनवरी को 15 जिलों में घना कोहरा, स्कूलों में रहेगा अवकाश
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / IMD Warning: राजस्थान के इन इलाकों में गिरे ओले, अब मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए कर दी ये भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Motivational: सेवानिवृत्त होने के बाद भी दे रहे फ्री सेवाएं, गांव वालों के लिए मिसाल बने जलदाय विभाग के रिटायर्ड बीरबल यादव

motivational-story-
सीकर

Good News: रींगस और मंडा से खाटू जाने वाली सड़क होगी फोरलेन, भक्तों की राहें होगी आसान

सीकर

राजस्थान में यहां नए बाईपास के लिए UIT ने 70% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा, विरोध में उतरे दो गांवों के खातेदार

Sikar-Bypass
सीकर

शहादत को सलाम: शहीद रामेश्वर लाल का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया परिवार, 39 साल से सता रही पीड़ा

Shahadat Ko Salam Sikar Martyred Rameshwar Lal
सीकर

राजस्थान के 60 हजार शिक्षकों पर मंडराया नौकरी का संकट! जानें क्या है पूरा मामला

Teacher
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.