IMD Warning: राजस्थान के इन इलाकों में गिरे ओले, अब मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए कर दी ये भविष्यवाणी

जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में दो दिनों से कोहरे का असर रहा और बर्फीली हवाएं चलती रहीं। शुक्रवार को पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया और वाहनों पर ओस की बूंदें जम गईं। सुबह बाइक की सीट पर बर्फ की चादर नजर आई। सर्दी से राहत पाने के लिए आमजन ने अलाव का सहारा लिया।