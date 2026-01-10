IMD Warning: राजस्थान के इन इलाकों में गिरे ओले, अब मौसम विभाग ने अगले सप्ताह के लिए कर दी ये भविष्यवाणी

Photo: Patrika
Rain And Hailstorm: पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और सर्द हवाओं के बाद शुक्रवार को शेखावाटी इलाके में बारिश और अलवर में ओले गिरने से सर्दी का सितम और बढ़ गया है।
गुरुवार देर रात जहां झुंझुनूं में बारिश हुई, वहीं शुक्रवार सुबह खैरथल-तिजारा जिले के सोडावास इलाके में ओले गिरे और अलवर में भी बारिश हुई।
उधर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटपूतली-बहरोड़ सहित शेखावाटी अंचल में सुबह घना कोहरा रहा। इसके कारण दृश्यता काफी कम रही। बीते एक दिन में जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। पिलानी और झुंझुनूं में 4.2 एमएम बारिश दर्ज की गई।
जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार, आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी भागों के कुछ हिस्सों में आगामी दो-तीन दिन घना कोहरा तथा शीत दिन की स्थिति जारी रहने की संभावना है।
वहीं राज्य के उत्तरी भागों में आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री गिरावट होने और कहीं-कही शीतलहर चलने का अलर्ट भी जारी किया है।
मौसम ने शुक्रवार सुबह करवट बदली। कहीं चने के आकार के ओले गिरे, तो कहीं हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। बहरोड़, सोड़ावास, बानसूर के हरसौरा, बावरिया, देवसन, मोतूका, मुगलपुर सहित कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई, जबकि अलवर शहर में बारिश की बौछारें पड़ीं।
जैसलमेर - 4.6
सिरोही - 4.9
दौसा - 5.3
लूणकरणसर - 5.6
माउंट आबू - 5.7
श्रीगंगानगर - 5.8
नागौर - 5.8
पिलानी - 6.1
फलौदी - 6.2
बीकानेर - 6.2
सीकर - 7.5
जयपुर - 9.2
(डिग्री सेल्सियस में)
जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में दो दिनों से कोहरे का असर रहा और बर्फीली हवाएं चलती रहीं। शुक्रवार को पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया और वाहनों पर ओस की बूंदें जम गईं। सुबह बाइक की सीट पर बर्फ की चादर नजर आई। सर्दी से राहत पाने के लिए आमजन ने अलाव का सहारा लिया।
