9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सीकर

Good News: रींगस और मंडा से खाटू जाने वाली सड़क होगी फोरलेन, भक्तों की राहें होगी आसान

सीकर जिले में लगातार विकसित होते एज्युकेशन व धार्मिक कॉरिडोर के बीच अब सरकार ने यहां की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

kamlesh sharma

Jan 09, 2026

Demo Photo: AI generated

सीकर। जिले में लगातार विकसित होते एज्युकेशन व धार्मिक कॉरिडोर के बीच अब सरकार ने यहां की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला सड़क विकास नीति को लेकर अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर भावना शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक के दौरान आगामी तीन से चार वर्षों में जिले में सड़कों के सुनियोजित विकास को लेकर चर्चा की गई। सभी विभागों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिससे लोगों को सुगम, सुरक्षित एवं बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध कराए जा सकें।

बैठक में रींगस से खाटू , मंडा से खाटू , श्रीमाधोपुर–खंडेला मोड़ से खंडेला, नीमकाथाना–झीर की चौकी से चला व सीकर से पिपराली तक सड़क को चार लेन में विकसित किए जाने के प्रस्ताव रखे गए। वहीं कांवट से खंडेला मोड़ एवं खंडेला से गुरारा तक सड़क के नवीनीकरण, पिपराली चौराहे पर चार लेन आरओबी निर्माण पर भी चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त कटराथल से हरदयालपुरा, दादिया से तारपुरा, तारपुरा से गुंगारा सड़क के चौड़ीकरण, चला से भूरा टीबा होते हुए ढाणी गुमानसिंह कोटड़ी, हर्ष मोड़ से जीणमाता सड़क के चौड़ीकरण, खाटू से अलोदा-डूकिया सड़क के नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण के प्रस्ताव रखे गए।

वहीं भराला मोड़ से टोडा गणेश्वर, नीमकाथाना–गणेश्वर चिपलाटा , कासली से चन्दपुरा वाया रामपुरा, पेवा से बोसाना–सरवड़ी–बिन्जासी सड़क निर्माण प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। बैठक में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व विधायक सीकर रतन लाल जलधारी सहित निर्माण एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे।

पत्रिका ने दो दिन पहले बताया विकास का खाका

राजस्थान पत्रिका ने जिले के नए सड़क मार्ग के प्रस्तावों को लेकर सात जनवरी के अंक में सबसे पहले खुलासा किया था। इसमें पिपराली चौराहे से पिपराली तक की सड़क के फोरलेन करने के प्रस्तावों का जिक्र किया था। गुरुवार को हुई जिलास्तरीय बैठक में इन सड़क मार्ग के प्रस्ताव रखे गए। वहीं पत्रिका ने पिछले साल खाटूश्यामजी में धार्मिक पर्यटन की चुनौतियों को लेकर विशेष पेज प्रकाशित किया था। इसमें खाटू जाने वाले प्रमुख रास्तों के फोरलेन करने का विजन सुझाया था।

इनका कहना है

जिला सड़क विकास नीति को लेकर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की है। इसमें कई सड़कों के चौड़ाईकरण व नवीनीकरण के प्रस्तावों पर मंथन हुआ है। बेहतर कनेक्टीविटी होने से जिले के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। जिले में धार्मिक पर्यटन को देखते हुए सड़कों को फोरलेन करने पर मंथन हुआ है।

सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व सांसद, सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 05:16 pm

Published on:

09 Jan 2026 05:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Good News: रींगस और मंडा से खाटू जाने वाली सड़क होगी फोरलेन, भक्तों की राहें होगी आसान

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Motivational: सेवानिवृत्त होने के बाद भी दे रहे फ्री सेवाएं, गांव वालों के लिए मिसाल बने जलदाय विभाग के रिटायर्ड बीरबल यादव

motivational-story-
सीकर

राजस्थान में यहां नए बाईपास के लिए UIT ने 70% जमीन अधिग्रहण का काम पूरा, विरोध में उतरे दो गांवों के खातेदार

Sikar-Bypass
सीकर

शहादत को सलाम: शहीद रामेश्वर लाल का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया परिवार, 39 साल से सता रही पीड़ा

Shahadat Ko Salam Sikar Martyred Rameshwar Lal
सीकर

राजस्थान के 60 हजार शिक्षकों पर मंडराया नौकरी का संकट! जानें क्या है पूरा मामला

Teacher
सीकर

सीकर: 2 लाख में शादी का झांसा दिया, लिव-इन एग्रीमेंट के बाद भागी दुल्हन

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.