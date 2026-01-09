Good News: रींगस और मंडा से खाटू जाने वाली सड़क होगी फोरलेन, भक्तों की राहें होगी आसान

सीकर। जिले में लगातार विकसित होते एज्युकेशन व धार्मिक कॉरिडोर के बीच अब सरकार ने यहां की कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला सड़क विकास नीति को लेकर अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर भावना शर्मा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। बैठक के दौरान आगामी तीन से चार वर्षों में जिले में सड़कों के सुनियोजित विकास को लेकर चर्चा की गई। सभी विभागों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत किए, जिससे लोगों को सुगम, सुरक्षित एवं बेहतर सड़क मार्ग उपलब्ध कराए जा सकें।