Motivational: सेवानिवृत्त होने के बाद भी दे रहे फ्री सेवाएं, गांव वालों के लिए मिसाल बने जलदाय विभाग के रिटायर्ड बीरबल यादव

उस समय वे सिर पर औजार और जरूरी सामान रखकर दूर-दराज के इलाकों में खराब पड़े हैंडपंपों को ठीक करने पहुंच जाते थे। उनकी कार्यकुशलता और ईमानदारी के चलते श्रीमाधोपुर और नीमकाथाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में तैनात कराने को लेकर खींचतान तक रहती थी। वे हर परिस्थिति में आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देते रहे।