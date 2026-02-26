सीकर: 12वीं का छात्र घर से भागा, पिता को मैसेज किया था- पापा बचा लो मुझे, ये लोग मारेंगे, गुजरात में मिला

जांच में सामने आया कि छात्र घर से करीब 30 हजार रुपए लेकर गया था। ट्रांसपोर्ट कारोबारी पिता के बैंक खाते से भी ढाई से तीन लाख रुपए ऑनलाइन निकाल चुका था। दोस्तों से पूछताछ में पता चला कि वह शेयर मार्केट और यूएसडीटी ट्रेडिंग के जरिए डॉलर में कमाई की बातें करता था। इसी आधार पर थानाधिकारी ने ट्रेडिंग एजेंट बनकर उससे सोशल मीडिया के जरिये संपर्क साधा और उससे लोकेशन मंगाकर उसे चिकोदरा से बरामद कर लिया।