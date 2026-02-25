Sikar: केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने रचा इतिहास, 75 से ज्यादा बार क्लियर कर चुके NET-JRF, GATE जैसे एग्जाम, 14 बार आई AIR-1, मिला वर्ल्ड रिकॉर्ड

प्रो. वर्मा ने अपने NET के सफर में 18 बार जेआरएफ (JRF) भी हासिल किया है। खास बात यह है कि वे 14 बार ऑल इंडिया रैंक-1, तीन बार रैंक-2 और चार बार रैंक-3 पर रहे हैं। इतना ही नहीं वे लगभग हर बार ऑल इंडिया टॉप-20 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे। उन्होंने मात्र 24 वर्ष की उम्र में पहला NET एग्जाम दिया था और तभी से सफलता का सिलसिला जारी है।