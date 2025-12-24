पत्नी की लोकेशन ट्रैक की, फिर बरसाईं गोलियां; बेंगलुरु में टेक्नीशियन ने अपनी पत्नी की हत्या

Bengaluru shooting: बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक टेक्नीशियन ने पहले अपनी पत्नी की लोकेशन ट्रैक की, इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर बाद में आरोपी ने पास के पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। मृतका की पहचान भुवनेश्वरी के रूप में हुई है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसवेश्वरननगर शाखा में सहायक प्रबंधक थीं। वहीं आरोपी का नाम बालमुरुगन है, जो कि एक निजी आईटी कंपनी में काम करता था।