राष्ट्रीय

पत्नी की लोकेशन ट्रैक की, फिर बरसाईं गोलियां; बेंगलुरु में टेक्नीशियन ने अपनी पत्नी की हत्या

पुलिस ने बताया कि व्यक्ति को अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था, हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Dec 24, 2025

बेंगलुरु में टेक्नीशियन ने पत्नी की हत्या (Photo-X)

Bengaluru shooting: बेंगलुरु से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक टेक्नीशियन ने पहले अपनी पत्नी की लोकेशन ट्रैक की, इसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर बाद में आरोपी ने पास के पुलिस थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। मृतका की पहचान भुवनेश्वरी के रूप में हुई है, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बसवेश्वरननगर शाखा में सहायक प्रबंधक थीं। वहीं आरोपी का नाम बालमुरुगन है, जो कि एक निजी आईटी कंपनी में काम करता था।

पति से अलग रह रही थी महिला

महिला अपने दो बच्चों के साथ राजाजीनगर में एक किराए के मकान में अपने पति से अलग रह रही थीं। दोनों की शादी 2011 में हुई थी, लेकिन लगातार हो रहे झगड़ों की वजह से दोनों करीब डेढ़ साल से अलग रह रहे थे। दोनों तमिलनाडु के सलेम जिले के मूल निवासी हैं।

व्यक्ति ने चलाई चार गोली

घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि राजाजीनगर औद्योगिक क्षेत्र में प्रथम मुख्य सड़क पर शाम करीब 6:30 बजे गोलीबारी की घटना हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को करीब चार गोली मारी। दो गोली भुवनेश्वरी के सिर में लगीं, जबकि बाकी दो गोलियां उनके हाथ में लगीं, जिससे उसकी मौत हो गई। 

पुलिस ने बताया कि व्यक्ति को अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था, हालांकि इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। महिला ने कानूनी रूप से अलग होने की अर्जी दी थी, जिसे बालमुरुगन मानने को तैयार नहीं थे। छह महीने पहले, उनका बैंक की व्हाइटफील्ड शाखा से तबादला हो गया और उन्होंने अपने पति को बिना बताए अपने बच्चों के साथ एक नए किराए के मकान में रहना शुरू कर दिया। 

व्यक्ति को मिला था तलाक का नोटिस

चार महीने पहले, उनका नया पता मिलने के बाद, बालमुरुगन ने कथित तौर पर अपनी आईटी की नौकरी छोड़ दी और भुवनेश्वरी के करीब रहने के लिए केम्पापुरा अग्रहारा के चोलुरपाल्या में रहने चले गए। पुलिस ने बताया कि मामला करीब एक हफ्ते पहले तब और बढ़ गया जब बालमुरुगन को भुवनेश्वरी से तलाक का नोटिस मिला। गुस्से में आकर उसने कथित तौर पर उसकी हत्या करने का फैसला किया।

24 Dec 2025 08:58 pm

Hindi News / National News / पत्नी की लोकेशन ट्रैक की, फिर बरसाईं गोलियां; बेंगलुरु में टेक्नीशियन ने अपनी पत्नी की हत्या

