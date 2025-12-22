नौसेना का अधिकारी बताकर मुस्लिम युवक ने महिला के साथ किया रेप, पोल खुली तो…

दिल्ली में युवक ने महिला के साथ किया रेप (File Photo)
दिल्ली में एक युवक ने खुद को नौसेना का अधिकारी बताकर महिला के साथ रेप किया। महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने उसे शादी का झांसा भी दिया था, लेकिन जब पोल खुली तो उसने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।
मामले में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि आरोपी की पहचान मोहम्मद जसीम के रूप में हुई है और वह फैजाबाद का रहने वाला है। अधिकारियों ने बताया कि जसीम ने अपनी पहचान छिपाकर महिला का कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया है।
महिला ने थाने में जसीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक महिला एक वैवाहिक वेबसाइट के माध्यम से युवक के संपर्क में आई। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। जसीम ने खुद को नौसेना का अधिकारी बताया और महिला व उसके परिजनों का विश्वास जीता।
महिला ने शिकायत में बताया कि जसीम ने उसे शादी का आश्वासन दिया और कई महीनों तक शारीरिक शोषण किया। महिला ने यह भी बताया कि आरोपी ने कई बार झूठे बहाने बनाकर उसके घर पर भी रूका।
वहीं दुबई की एक अन्य महिला के संपर्क में पीड़िता पिछले महीने संपर्क में आई। उसने बताया कि जसीम के साथ उसका लंबे समय से संबंध था। इसके बाद महिला ने युवक और उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने गुमराह करना शुरू कर दिया।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए लेडी हार्डिंग अस्पताल में भेजा गया। साथ ही महिला को एलएनजेपी अस्पताल के वन स्टॉप सखी सेंटर में परामर्श भी दिया है।
