नौसेना का अधिकारी बताकर मुस्लिम युवक ने महिला के साथ किया रेप, पोल खुली तो…

दिल्ली में एक युवक ने खुद को नौसेना का अधिकारी बताकर महिला के साथ रेप किया। महिला ने आरोप लगाया है कि युवक ने उसे शादी का झांसा भी दिया था, लेकिन जब पोल खुली तो उसने वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है।