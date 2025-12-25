चालक की सूझबूझ से बची स्कूली बच्चों की जान

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद सचिन बस से उतरकर स्लीपर बस के पास पहुंचे और वहां फंसे कुछ यात्रियों को बाहर निकालने में भी मदद की। बस मालिक और स्कूल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अध्ययन भ्रमण के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की, जिसके बाद सभी छात्र सुरक्षित रूप से दांडेली की अपनी यात्रा पर रवाना हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों ने स्कूल बस चालक की सूझबूझ और साहस की सराहना की है। उनका कहना है कि अगर चालक ने समय रहते सही फैसला नहीं लिया होता, तो हादसे में बच्चों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था।